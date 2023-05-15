اليوم.. صرف معاش «تكافل وكرامة» بزيادة 25%

يبدأ مستحقو برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، صرف الدعم بداية من اليوم الاثنين الموافق 15 مايو الجاري، بالزيادة الجديدة بنسبة 25%، للشهر الثاني على التوالي، تنفيذا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ تم تطبيق هذه الزيادة في إبريل الماضي، لجميع المستحقين من برنامج الدعم النقدي، والبالغ عددهم 5.2 مليون أسرة، أي نحو 22 مليون مواطن.

صرف تكافل وكرامة لشهر مايو.. بزيادة 25%

ووفقا لوزارة التضامن الاجتماعي، يبدأ موعد صرف تكافل وكرامة لشهر مايو الجاري بالزيادة الجديدة، اليوم الاثنين الموافق 15 مايو 2023، إذ يعد يوم 15 من كل شهر، هو الموعد المقرر لبدء صرف الدعم النقدي لجميع المستحقين لكل شهر.

طرق صرف تكافل وكرامة لشهر مايو

وأوضحت الوزارة أنّ هناك عدد من الطرق والوسائل يمكن من خلالها صرف قيمة تكافل وكرامة لشهر مايو، تتمثل في الصرف بالفيزا من خلال ماكينات الصراف الآلي ATM في أي وقت، بدلا من الذهاب إلى المقر أو المؤسسات الحكومية لصرف قيمة الدعم النقدي.

ويذكر أن هناك خدمات إلكترونية عدة، أتاحتها الوزارة، عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، من ضمنها خدمة الاستعلام عن فيزا تكافل وكرامة للمستحقين، من خلال زيارة الموقع الرسمي الإلكتروني للوزارة، وإتباع عدد من الخطوات، والتى تتمثل في اختيار «خدمة الاستعلام عن تكافل وكرامة»، والضغط على «استعلم عن نتيجتك»، ثم القيام بإدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في الجزء المخصص له.