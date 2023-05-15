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انتهاء امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي بالغربية دون شكاوى

كتب:

رفيق محمد ناصف وعاصم هشام
12:17 م | الإثنين 15 مايو 2023
امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي بالغربية

امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي بالغربية

قال ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إن امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي بمختلف الإدارات التعليمية العشر، انتهت اليوم، بمادة الرياضيات، ولم تتلق غرفة عمليات المديرية أي شكاوى، حيث سارت الامتحانات بصورة طبيعية وسط جو ومناخ مناسب للطلاب.

سير الامتحانات 

وذكر وكيل وزارة التربية والتعليم لـ«الوطن»، أنه حرص على متابعة سير امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022 / 2023، بعدد من مدارس إدارة غرب طنطا.

واطمئن «حسن» على سير الامتحانات، وأنها كانت تسير بصورة جيدة، وعدم وجود شكاوى من الامتحان، حيث وجه بتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب، والالتزام بالضوابط.

ضوابط الامتحانات

يذكر أن طلاب الصف الرابع والخامس الابتدائي أدوا اليوم امتحانات مادة الرياضيات، بينما يؤدي طلاب الصف الأول الإعدادي الامتحان في مادة العلوم، ويؤدي طلاب الصف الثالث الإعدادي «النور»، الامتحان في مادتي الرياضيات والتربية الدينية، فيما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحان في مادتي الرياضيات التطبيقية (الميكانيكا) والتاريخ، بينما يؤدي طلاب الصفين الأول والرابع الصناعي، والأول والثالث التجاري والفندقي، والأول الزراعي، مواداً مختلفة تبعاً لتخصصاتهم بالتعليم الفني.

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