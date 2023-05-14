«البورصة المصرية»: سنتيح الأسعار الاسترشادية للذهب عبر موقعنا الإلكتروني

أعلن رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية عن إتاحة أسعار فورية استرشادية لأفضل طلبات الشراء وعروض البيع لجرام الذهب عيار 24، عبر موقعها الإلكتروني، من خلال البيانات المقدمة من شركة متخصصة في تجارة المعدن النفيس.

تلقي الاكتتاب في صندوق الاستثمار في الذهب

وأضاف الدكاني في بيان صحفي، أن هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع بدء تلقي الاكتتاب في أول صندوق متخصص في الاستثمار في الذهب، بعد حصوله على الموافقات اللازمة من الهيئة العامة للرقابة المالية.

ضبط السوق وزيادة الشفافية

وأشار الدكاني إلى أن إنشاء صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة، خاصة الذهب، سيعمل على ضبط السوق وزيادة الشفافية، كما سيؤدي إلى ترشيد الطلب على شراء السبائك والجنيهات الذهبية، خاصة مع وجود بديل منظم، ويخضع لقواعد الحوكمة والشفافية، بما يتيح للمستثمرين الاستثمار في المعدن النفيس دون الحاجة لشراء الذهب من الأسواق والاحتفاظ به، ودون دفع تكاليف إضافية مثل المصنعية، ما يعمل على تقليل المخاطر، وتعظيم العائد على المدى الطويل.

تطوير برنامج خاص للتداول

وأضاف أن البورصة المصرية تعمل على تطوير برنامج تداول خاص يتيح تلقي طلبات شراء واسترداد وثائق الصندوق، من شركات السمسرة الأعضاء لديها، بما يسهم في خلق سوق ثانوي نشط لتداول هذه الوثائق، بالتنسيق الكامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية.