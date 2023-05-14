أخبار البورصة المصرية اليوم: ارتفاع ومكاسب سوقية 6 مليارات جنيه

أنهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات جلسات اليوم الأحد أولى جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي، وسط مكاسب سوقية بلغت نحو 6 مليارات جنيه، وصعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، في ختام التعاملات بنسبة 0.57% إلى مستوى 17369.13 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 1.17% عند مستوى 3097.39 نقطة.

«إيجي إكس 100» يرتفع 2.58%

وصعد مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، بنسبة 1.17%، عند مستوى 4695.86 نقطة، فيما صعد مؤشر البورصة «متساوي الأوزان إيجي إكس 50»، بنسبة 1.37% عند مستوى 3180.23 نقطة.

وبلغت قيم وأحجام التداولات في البورصة المصرية نحو 5.6 مليار جنيه، من خلال التداول على 700.3 مليون سهم، عبر تنفيذ 78.819 ألف صفقة.

وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 6 مليارات جنيه، مسجلا في نهاية الجلسة 1.134 تريليون جنيه.

«EGX30» يستهدف مقاومة 17400 نقطة

وقال حسام عيد، رئيس قطاع الاستثمار بشركة القاهرة الوطنية للأوراق المالية، إنّ مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» نجح في الإغلاق على ارتفاع، بفضل الأداء الإيجابي والصعود مرة أخرى لأغلب الأسهم القيادية وبفضل أيضاً اتجاه المؤسسات المالية الأجنبية والعربية نحو الشراء.

وأضاف «عيد»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ المؤشر الرئيسي، بهذا الأداء الإيجابي، يتجه بهذا الأداء الإيجابي والصعود إلى استعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 17400 نقطة وباختراقه والاستقرار أعلاه يستهدف مستوى المقاومة الثاني وهو 17750 نقطة.

«EGX70» يستهدف مقاومة 3100 نقطة

وتابع بأنه فيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (EGX70)، فقد نجح في تحقيق مستوى قياسي جديد، وأغلق مرتفعا بمقدار 61.37 نقطة بنسبة صعود 2.04% مسجلاً مستوى إغلاق عند 3074.93 نقطة، بفضل الأداء الإيجابي والصعود لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة واتجاه المستثمرين الأفراد المصريين والأجانب والعرب نحو الشراء.

وأشار إلى أنه بهذا الأداء، يستهدف المؤشر السبعيني، الوصول لمستوى قياسي جديد وتحقيق قمة جديدة عند مستوى 3100 إلى مستوى 3160 نقطة