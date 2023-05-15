إصابة شخصين في انقلاب سيارة على طريق الدواويس بالإسماعيلية

أصيب شخصين بإصابات مختلفة في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، إثر انقلاب سيارة ملاكي على طريق الدواويس قرب طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي، وجرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة، بوقوع حادث مروري على طريق الدواويس بدائرة مركز ومدينة القصاصين جراء انقلاب السيارة رقم «أ ل ق 4896» وانتقال قوات الشرطة إلى مكان الحادث.

وقالت المصادر الأمنية إن الحادث أسفر عن إصابة شخصين في الثلاثينيات من العمر، فيما جرى الدفع برجال المرور لإعادة تسيير الحركة المرورية على الطريق.

انتقال سيارات الإسعاف

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، برئاسة الدكتور حسين كساب، بسيارات إسعاف إلى مكان الحادث، نقلت المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج اللازم.

وقالت المصادر الطبية في مستشفى أبو خليفة للطوارئ في تصريحات لـ«الوطن»، إن الإصابات تنوعت مابين كسر بالزراعين واشتباه بنزيف داخلي وكدمات وجروح متفرقة بالجسم.

وكان قد لقي طفل مصرعه وأصيب اثنين آخرين بإصابات كبيرة جراء تصادم سيارتين أمس على محور 30 يونيو قرب مركز القنطرة بالإسماعيلية.