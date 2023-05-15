شيماء البرديني: حرمان المرأة من الميراث والزواج المبكر جرائم بالقانون والشرع

قالت الكاتبة الصحفية شيماء البرديني، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، إنّ الحوار الوطني لا يناقش جرائم، وحرمان المرأة من الميراث والزواج المبكر، جرائم بالقانون والشرع، لذا يجب تجريم وتغليظ العقوبة على مرتكبها، متابعة: «لا مناقشات مع من يزوّج ابنته دون السن القانوني، أو من يحرم امرأة من ميراثها الشرعي، تغليظ العقوبات هو السبيل لحفظ الحقوق، والحوار الوطني يناقش منابت الوعي».

البرديني: المرأة المصرية الآن أعلى نسب في التعليم والتوظيف

وأضافت رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، خلال لقاء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة «الأولى والفضائية المصرية»، تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، أنّ المرأة المصرية الآن الأعلى في نسب التعليم والتوظيف والحفاظ على الحقوق، موضحة أنّ مشكلات المرأة مرتبطة بالتشريع والقوانين أكثر، وحال وفاة الزوج أو الطلاق، تساند الدولة المرأة بشكل كبير من خلال المبادرات الرئاسية المختلفة، ومنها «تكافل وكرامة» و«مستورة»، فضلا عن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تساند المرأة.

البرديني: الحوار الوطني هو إمتداد لما يحدث على الأرض بالفعل

وناشدت البرديني، المرأة المصرية بالتعبير عما تحتاجه من الحوار الوطني عبر وسائل الإعلام المختلفة، من تعليم وصحة وفرص عمل وسيطرة على الأسعار، فالحوار الوطني امتداد لما يحدث على الأرض بالفعل، موضحة أنّ 37% من الاقتراحات المقدمة للحوار الوطني كانت تتعلق بالمحور الاقتصادي، و34% بالمحور المجتمعي، والنسبة الأقل كانت خاصة بالمحور السياسي بنسبة 28%، وتدل هذه النسب على أنّ المواطن حدد أولوياته من اقتصادية لاجتماعية لسياسية.