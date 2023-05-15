بنك قناة السويس يفتتح فرعًا في مدينة الغردقة.. اعرف التفاصيل

افتتح بنك قناة السويس الحكومي، أحدث فروعه بمدينة الغردقة، وهو الفرع رقم 50 في سلسلة فروع البنك، حيث جرى الافتتاح يوم 13 مايو 2023 بحضور حسين رفاعي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، ولفيف من العملاء وبعض قيادات المدينة.

وأجرى حسين رفاعي، جولة داخل الفرع وأقسامه، وقدّم المسؤولون عرضا لمنتجات وخدمات البنك المختلفة، إضافة إلى شرح مبسط لكل منطقة داخل الفرع، فيما قال «رفاعي»، إنّ افتتاح الفرع يأتي في إطار خطة البنك للتوسع داخل الجمهورية واستهداف المناطق الواعدة لدعم المشروعات بأنواعها.

التحول الرقمي

وأعرب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، عن سعادته بافتتاح الفرع الجديد للبنك، مؤكدا أنّه يأتي في إطار خطة البنك التي ينتهجها للتطوير والميكنة، معتمدا على أحدث وسائل التكنولوجيا المتطورة في مجال الخدمات المصرفية، ويأتي ذلك متماشيا مع خطة الدولة نحو التحول الرقمي بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة.

وسائل اتصال تفاعلية سريعة

ويتميز الفرع الجديد بموقعه الفريد، ويتيح لجميع العملاء الوصول إليه، وتم تأسيسه بشكل جذاب يمنح العملاء الراحة النفسية أثناء تأدية خدماتهم ويعتمد على وسائل اتصال تفاعلية سريعة ومتطورة للعملاء لمعاونتهم في الحصول على الخدمات المصرفية المطلوبة بسهولة ودقة وسرعة في التنفيذ، والفرع مزود بأحدث أنظمة التكنولوجيا الحديثة، التي تتيح للعملاء تنفيذ معاملاتهم وطلباتهم في أسرع وقت، كما يضم أحدث ماكينات الصراف الآلي التي تتيح السحب والإيداع، إضافة إلى تغيير العملات وخدمات المحافظ الذكية دون بطاقة.

ويستهدف الفرع خدمة شرائح العملاء في المدينة، سواء من خلال منتجات وخدمات التجزئة المصرفية، أو من خلال المنتجات والخدمات الخاصة بتمويل المشروعات والشركات الكبرى والشركات المتوسطة والصغيرة.

الحد من استخدام المطبوعات الورقية

ويضم الفرع شاشات رقمية تعرض المواد الإعلانية والفيديوهات التسويقية، في ضوء توجه البنك للحد من استخدام المطبوعات الورقية في عمليات الدعاية والتسويق للمساهمة في الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة، إضافة لمنطقة الخدمات الرقمية الذاتية التي تتيح للعملاء التسجيل والحصول على منتجات وخدمات البنك في أسرع وقت.

وفي النهاية، أشاد حسين رفاعي، بمجهودات فريق العمل ببنك قناة السويس فيما يخص اختيار وتصميم وتنفيذ الأفرع الجديدة للبنك، إضافة إلى تطوير العديد من الفروع القائمة، ما ساهم في نمو محفظة البنك على مستوى كافة القطاعات والمنتجات واتساع قاعدة عملاء البنك.