ضبط 36 طن دقيق قبل تهريبه للسوق السوداء في الشرقية

شكلت مديرية التموين في محافظة الشرقية، حملة مكبرة برئاسة محمد سعد مديرعام الرقابة، على إدارتي تموين فاقوس والحسينية، وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفين، وجاءت على النحو التالي :-

ضبط 36 طن دقيق قبل تهريبه للسوق السوداء

- المحضر رقم 7203 لسنة 2023 جنح فاقوس ضد «ع .م» سائق سيارة جامبو محملة بكمية من القمح المحلي لموسم حصاد 2023 بحموله 12 طن تقريبا، وجرى التحفظ على السيارة والمضبوطات بشونة الإخلاص بالحسينية على ذمة المحضر المحرر ضد قائد السيارة.

- المحضر رقم 7204 لسنة 2023 جنح فاقوس ضد «م .م» صاحب مدشة ووحدة خلط أعلاف بناحية السماعنه فاقوس لقيامه بخلط الأقماح بالأعلاف، وجرى التحفظ على 20 شيكارة علف مخلوط بالقمح زنة الشيكارة 20 كيلو جراما، والتحفظ على 40 شيكارة علف بادي بإجمالي 2 طن، كما جرى التحفظ على 40 شيكارة ذرة صفراء دشيشه بإجمالي 2 طن.

- المحضر رقم 7205 لسنة 2023 جنح فاقوس ضد / م. ع .أ محل حبوب وأعلاف بناحية قنتير، وجرى التحفظ على كمية من القمح المحلي لموسم حصاد عام 2023 قدرها 10 أطنان، جرى التحفظ عليها على ذمة المحضر المحرر ضد صاحب المحل.

- المحضر رقم 7206 لسنة 2023 جنح فاقوس ضد / م .ح .د صاحب محل أعلاف بناحية السماعنه فاقوس، وجرى التحفظ على كمية من القمح المحلي لموسم حصاد عام 2023 قدرها 10 أطنان.

هذا بالإضافة لقيام الحملة بتوريد كمية قدرها 314 طن قمح، وجرى توريدها بمعرفة الحملة للشون المعتمدة باستلام القمح، وجار المتابعة المستمرة لضبط الخارجين عن القانون.