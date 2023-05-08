قبل موسم الصيف.. سيارات مستعملة مكيفة بأسعار «على قد الإيد»

يبحث الكثير من المواطنين مع اقتراب فصل الصيف، عن أسعار السيارات المستعملة المكيفة، والتي تكون أسعارها مناسبة و«على قد الإيد»، وذلك مع توقعات بارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف 2023، الأمر الذي معه تظهر أهمية تكييف السيارة.

وترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية، 5 سيارات مستعملة مكيفة بأسعار «على قد الإيد» قبل ارتفاع حرارة موسم الصيف.

اسبرانزا A113 بسعر 85 ألف جنيه

السيارة اسبرانزا A113 موديل 2008 مكيفة، بناقل سرعات مانيوال من 5 نقلات وهي سيارة اقتصادية في توفير الوقود حيث تستهلك 6 لترات لكل 100 كيلومتر.

اسبيرانزا A11 بسعر 50 ألف جنيه

تتميز السيارة اسبيرانزا A11 موديل 2006 ، بالعديد من التجهيزات منها التكيف، وفرامل مانعة للانزلاق، وعدادات قياس للسرعة والحرارة والوقود، وتحتوي علي محرك سعة 1600 سي سي، مقترن بناقل حركة مانيوال.

فولكس فاجن بسعر 73 ألف جنيه

تتميز السيارة فولكس فاجن موديل 1995 ، بالعديد من التجهيزات منها التكيف، ومحرك سعة 1400 سي سي و1600 سي سي، بناقل حركة يدوي خماسي النقلات.

هيونداي أكسنت بسعر 75 ألف جنيه

يبلغ متوسط سعر السيارة هيونداي أكسنت 1999 في سوق المستعمل 75 ألف جنيه، وتنتمي السيارة إلى فئة السيارات السيدان، وهي مزودة بتكييف، ومحرك سعة 1300 سي سي، بناقل حركة مانيوال.

نيسان صني بسعر 75 ألف جنيه

تأتي سيارة نيسان صني 1994 في سوق المستعمل بسعر 75 ألف جنيه، ومزودة بتكييف، ومحرك سعة 1600 سي سي بقوة 115 حصانا، وناقل حركة يدوي.