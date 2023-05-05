برلماني: المحور الاقتصادي صاحب النصيب الأكبر في الحوار الوطني

قال النائب أكمل نجاتي، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المحور الاقتصادي في الحوار الوطني صاحب النصيب الأكبر وفقاً للتحليل الإحصائي الذي أجرته الأمانة الفنية لمجلس أمناء الحوار الوطني.

الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة

وأضاف «نجاتي»، خلال لقاء ببرنامج «السلطة التشريعية»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة، وبالتالي لا يمكن تقديم الاقتصاد عن السياسة أو العكس، لكن منطقية الأمور في ظل الظروف العالمية التي تحيط بمصر وبرامج الإصلاح الاقتصادي منذ 2016 وحتى الآن تلزم بوضع المحور الاقتصادي في الأولويات.

زيادة الانتماء الحزبي

وأشار إلى أنه عن طريق الاقتصاد ستتحرك الآليات السياسية بسهولة، متابعا: «المواطن البسيط كيف سيشارك سياسياً وزيادة انتمائه في الأحزاب أو العمل العام وهو لديه ما يكبله اقتصادياً.. لذلك الاقتصاد له الأولوية».

وأوضح أن السياسة مهمة، ولا أحد يقلل منها، وبالفعل تأخذ نصيباً، ولكن دائماً تأتي بعد نتائج الاقتصاد الجيد، ويكون هناك تنمية سياسية حقيقية.