مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني: بعض الأنشطة لا يجيدها القطاع الخاص وتحتاج لتدخل الدولة

قال الدكتور أحمد جلال مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، إن علاقة السياسة بالاقتصاد علاقة تبادلية تفاعلية، ولكن السياسة هي الأصل إذ أن الاقتصاديين لديهم حلول فنية، لكن ما يحدث حاليا هو أن هذه المقترحات ترسل للسياسيين المنتخبين أو من يمثل المواطن و«يغربلوا» هذه المقترحات الفنية سياسيا.

غربلة المقترحات الاقتصادية

وأضاف «جلال»، خلال لقاء ببرنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، تقديم الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، أن «غربلة» المقترحات في الشأن الاقتصادي تتم عن طريق السياسيين، لأنهم سيختارون ما يعتقدون أنه سيمثل الصالح العام من بين البدائل الاقتصادية.

وأشار إلى أن هناك أشياء يجيد عملها القطاع الخاص، وأخرى تجيدها الدولة ولا يستطيع أحد أن يفعلها سواها، وفكرة تخارج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية نوع من التعديل الذي كان مطلوبا نتيجة أن الدولة في الغالب تدخلت في بعض الأنشطة التي يجيدها القطاع الخاص.

أنشطة لا يجيدها القطاع الخاص

ولفت أن الدولة هي الوحيدة التي تستطيع عمل الطرق والكهرباء والاتصالات والمواني، وهناك أنشطة اقتصادية القطاع الخاص غير قادر أو يعزف عن القيام بها.