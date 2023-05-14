مقرر مساعد المحور السياسي بالحوار الوطني: النقابات ترفع مطالب المواطنين

أكد الدكتور مصطفى كامل، مقرر مساعد للمحور السياسي بالحوار الوطني، أن لجنة النقابات والمجتمع الأهلي على درجة عالية من الأهمية، لافتًا إلى أن النقابات المهنية والعمالية هي المسؤولة عن رفع مطالب المواطنين مباشرة.

الحوار الوطني ومساهمته في الإصلاح السياسي الشامل

وأضاف مقرر مساعد المحور، أن الحوار الوطنى يعد خطوة نحو طريق الإصلاح السياسي الشامل في مصر، وما نقوم به الآن من حوار نأمل أن يكون له نتائج إيجابية.

تفاصيل الإصلاح السياسي الشامل

وتابع بأنه يتحقق الإصلاح السياسي لابد من الاهتمام بالقضايا المطروحة، مشيرا إلى الدور الكبير للمشاركين الذين يعبرون عن مطالب المواطنين بالإضافة إلى الدور المهم لأجهزة الدولة المسؤولة عن توفير المناخ المناسب، بجانب دور الصحافة والإعلام لنقل ما يجري في الحوار من كافة أوجه النظر.

وعقدت اليوم الأحد أولى جلسات الحوار الوطني في قاعة المؤتمرات بمدينة نصر، وتناولت الجلسات الأربع التي عقدت اليوم لجان وقضايا المحور السياسي، جاء أبرزها حقوق الإنسان بالإضافة إلى مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي التي جاءت تحت عنوان «النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية وقانون مجلس النواب».