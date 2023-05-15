استبعاد رئيس لجنة وجميع المراقبين بعد تسريب امتحان العلوم في سوهاج

قرر الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج استبعاد رئيس لجنة بالمنشأة وجميع المراقبين، عقب رصد غرفة عمليات المديرية نشر بعض أجزاء من امتحان الشهادة الإعدادية لمادة العلوم للفصل الدراسي الثاني على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال متابعة أعمال الامتحانات اليوم الاثنين.

وأضاف وكيل تعليم سوهاج في بيان صحفي، أنه بالفحص ومن خلال مراجعة العلامات المائية الموضوعة على أوراق الأسئلة، تبين أن ورقة الأسئلة المنشورة تخص لجنة إحدى مدارس إدارة المنشأة.

وتبين قيام المسؤولين باللجنة بفتح مظاريف الأسئلة في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحًا داخل غرفة الكنترول باللجنة بالمخالفة للتعليمات، التي تتضمن فتح مظاريف الأسئلة داخل اللجان الفرعية بمعرفة ملاحظي اللجنة، حيث أن لكل لجنة فرعية مظروف أسئلة مخصص وهو عبارة عن مظروف بلاستيك مؤمن يفتح مرة واحدة وغير قابل لإعادة الغلق، كما أنه لكل لجنة عامة علامات مائية مختلفة لتتمكن غرفة العمليات من رصد أي محاولات للإخلال بنظام الامتحانات.

تسهيل الإخلال بالنظام العام للامتحانات وتصوير ورقة الأسئلة

وبناء عليه اتخذت المديرية إجراء فوريا باستبعاد رئيس اللجنة والمراقب الأول ومراقبي الأدوار بهذه اللجنة، لمخالفتهم التعليمات الصادرة ومحاولتهم تسهيل الإخلال بالنظام العام للامتحانات وتصوير ورقة الأسئلة.