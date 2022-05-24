عاجل.. أنباء عن تسريب امتحان الإنجليزي لطلاب الصف الثالث الإعدادي بالقاهرة

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا زاعمين أنها لامتحان اللغة الإنجليزية، الذي يعقد لطلاب الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الثاني، ورقيًا في مدارس محافظة القاهرة، بعد أن وضعته المديرية وفق المواصفات الفنية التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، بحيث تقيم الأسئلة الفهم وليس الحفظ والتلقين.

ويشمل امتحان اللغة الإنجليزية، أسئلة مقالية وأخرى اختيار من متعدد، أي أسئلة موضوعية تعتمد على فهم الطالب لمخرجات التعلم، ويتم تصحيحه يوميًا في الإدارات التعليمية، مع مراعاة قواعد التصحيح الموحدة على مستوى المديرية.

تنسيق كامل مع جميع الإدارات التعليمية

وأكد مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة، أن المديرية شكلت غرفة عمليات مركزية؛ للتحقق من الصور التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهل متعلقة بامتحان اللغة الإنجليزية من عدمه، موضحًا أنه في حالة ثبوتها سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الطالب الذي قام بذلك، والتي تصل إلى الحرمان من الامتحان.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنه في حالة وجود معلم سرب الامتحان سيتم إحالته للشئون القانونية مباشرة، مؤكدًا أنه تم التنبيه على جميع المدارس بمنع دخول أي طالب بجهاز الهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونيًا، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا كاملًا مع جميع الإدارات التعليمية للوقوف على سير الامتحانات وحل أي مشكلات تواجه الطلاب.

تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية يوميًا

وفي سياق متصل، قال محمد عطية، مدير المديرية، إن امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني، تسير بصورة منتظمة، ويتم تصحيحها يوميًا ورصد الدرجات التي حصل عليها الطلاب، موضحًا أنه تم عمل ورش عمل لتوحيد آليات التصحيح على مستوى المديرية بما يضمن حق الطلاب.

وأضاف «عطية» لـ«الوطن»، أن الامتحانات تعقد ورقيًا في لجان مؤمنة ومراعية للإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، مشددًا على الطلاب بإتباع كافة التعليمات الخاصة بتنظيم وعقد الامتحانات.