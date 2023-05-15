عودة الحركة المرورية على طريق بنها الحر بعد إصابة 13 شخصا في حادث

تمكنت أجهزة الإدارة العامة لمرور القليوبية، من إعادة الحركة المرورية لطبيعتها على الطريق الحر «بنها- شبرا الخيمة»، عقب توقفها لمدة ساعة، بسبب حادث انقلاب سيارة ميكروباص أسفر عن إصابة 13 شخصا.

ندب مهندس فني لفحص حادث الطريق الحر

وحُرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بندب المهندس الفني لفحص الحادث وبيان أسبابه وملابساته، والاستعلام عن حالة المصابين وطلبت تحريات المباحث.

وشهد طريق بنها- شبرا الحر بالقليوبية، في اتجاه شبرا الخيمة، انقلاب سيارة ميكروباص بسبب السرعة الزائدة، ما أسفر عن إصابة 13 شخصا، وجرى نقلهم لمستشفى بنها العام، وجرى رفع آثار الحادث، وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها منعا لتعطل حركة السير على الطريق.

إصابة 13 شخصا

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة 13 شخصا، وتمكن رجال المرور من إعادة الحركة المرورية على الطريق بعد رفع وتجنيب السيارة المتسببة بالحادث، منعا لتعطل حركة المسافرين على الطريق.