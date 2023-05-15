مصرع طالب غرقا في مياه النيل بأوسيم.. «كان بياخد صورة»

لقي طالب مصرعه غرقا أثناء وقوفه على حافة القارب للتصوير، واختل توازنه وسقط بمياه النيل في أوسيم، تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بداية الواقعة.. بلاغ

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث أوسيم، يفيد فيه تلقيه بلاغ من عمليات النجدة بوجود غريق شخص بمياه النيل.

على الفور كلف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث أوسيم والقوة المرافقة له، بالتوجه سريعا إلى مكان الواقعة.

اختلال توازن الضحية

وبالانتقال والفحص تم التقابل مع «ي، و» 18 سنة طالب، و«ع ، أ» 19 سنة، وقرارا أثناء تواجدهما رفقة صديقهما «يوسف ، م» 19 سنة مستقلين قاربًا، وأثناء وقوف الأخير على حافة القارب للتصوير، اختل توازنه وسقط بنهر النيل، ولم يتمكنا من إنقاذه، جار انتشال الجثة بمعرفه الإنقاذ النهري.

وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.