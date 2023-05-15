«الأرصاد» تكشف حالة الطقس الآن: أجواء حارة على أغلب الأنحاء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس الآن، حيث تسود أجواء حارة وسماء صافية على أغلب الأنحاء، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

حالة الطقس صباح اليوم

وشهدت حالة الطقس أمس وصباح اليوم ارتفاعا في درجات الحرارة، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويستمر نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، أما عن الظواهر الجوية المؤثرة فهي تكاثف الشبورة المائية صباحًا على الطرق الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، لكنها سرعان ما تزول.

درجات الحرارة الآن

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة المسجلة الآن طبقًا لمحطات الرصد، ما يلي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري 27 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية 25 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الشرقية 21 درجة مئوية.

- شمال الصعيد 27 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد 31 درجة مئوية.