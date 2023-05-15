محمد ياسين عن مشاركته في مسلسل «الصفارة»: سعيد بالتجربة

عبر الفنان محمد ياسين عن سعادته بالاشتراك في مسلسل «الصفارة» والذي عرض خلال شهر رمضان الماضي، قائلًا: «سعيد بالتجربة التي لاقت حالة نجاحًا خلال أيام عرض العمل»، لافتًا إلى أنَّه استفاد على مستوى التمثيل من نصائح الفنان أحمد أمين خلال تصوير مشاهده.

وتابع ياسين قائلًا: «مسلسل الصفارة، قدم حاله كوميدية من قبل كل المشاركين فيه، ومن المنتظر أن يتمّ تصوير موسم جديد له، إذ سيتمّ التحضير له خلال الفترة المقبلة».

وأكّد ياسين أنَّه انضم لأبطال فيلم «السر»، والذي يعود به الفنان خالد النبوي للسينما، مؤكّدًا أنَّ دوره سيكون مفاجأة وهو من إخراج محمد السباعي.

مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين، وطه دسوقي، وآية سماحة، وحاتم صلاح، ومحمود البزاوي، وإنعام سالوسة، وماريا أسامة، ورانيا عبدالناصر، وليد عبدالغني، وولاء قداح، وظهور خاص محمود البزاوي وسامية الطرابلسى ومحمد رضوان وضيوف الشرف شيرين رضا، حسن عبدالفتاح، ومحمد طعيمة، والعمل تأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبدالفتاح وعبدالرحمن جاويش وإخراج علاء إسماعيل.