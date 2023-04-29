مسلسل الصفارة يتخطى 22 مليون مشاهدة في شهر رمضان

نجح مسلسل الصفارة الذي خاض من خلاله الفنان أحمد أمين، السباق الرمضاني لعام 2023، في تخطى 22 مليون مشاهدة، وفق ما أعلنت الشركة المنتجة.

ونشرت حساب شركة «ميديا هب» المنتجة لمسلسل الصفارة على «إنستجرام»، بوستر المسلسل، معلقة: «يا حلولو.. الصفارة يتخطى 22.2 مليون مشاهدة خلال شهر رمضان».

تفاصيل مسلسل الصفارة

يذكر أن مسلسل الصفارة ينتمى لنوعية الأعمال الـ 15 حلقة وجرى عرضه في النصف الأول من شهر رمضان، وشارك فيه عدد من الفنانين منهم أحمد أمين وأية سماحة وطه دسوقي ومحمود البزاوي ومحمد رضوان وحاتم صلاح، من تأليف ورشة أحمد أمين، وإخراج علاء إسماعيل.