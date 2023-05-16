صفات أساسية لتحصل على التعيين الحكومي.. منها السمعة الحسنة

يحرص العديد من المواطنين، على الالتحاق بوظيفة في القطاع الحكومي، بسبب أن العاملين في هذا القطاع، يحظى بالعديد من الامتيازات على أصعدة مختلفة، وللالتحاق بوظيفة حكومية، على الشخص المتقدم أن يتمتع بعدد من الصفات، نص عليها قانون الخدمة المدنية، بهدف حوكمة القطاع الحكومة.

صفات الموظف الحكومي في قانون الخدمة المدنية

قال محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه وفقا للمادة 14 من قانون الخدمة المدنية، على أي ملتحق بوظيفة حكومية، أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية، بالإضافة إلى أن يكون متمعا بسمعة حسنة، وألا يكون سبق وحكم عليه بعقوبة جنائية في واحدة من الجرائم التي تعتبر مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن رُد إليه اعتباره.

ومن الشروط التي وردت في قانون الخدمة المدنية، ألا يكون الموظف سبق وتم فصله من الخدمة، نتيجة لقرار تأديبي نهائي، ما لم تمضِ على صدوره أربع سنوات على الأقل.

كما أشار الحديدي، إلى أن من شروط القبول في الوظائف الحكومية، هي يتم إثبات اللياقة الصحية للموظف، أي أن حالته الصحية تتناسب مع طبيعة الوظيفة التي سوف يشغلها ويتم إثبات ذلك من خلال شهادة تصدر من المجلس الطبى المختص.

القانون يحدد سن الالتحاق بالوظائف الحكومية

كما أوضح أنه وفقا لقانون الخدمة المدنية لابد أن يكون المتقدم لوظيفة حكومية، مستوفي لاشتراطاتات شغل الوظيفة، بالإضافة إلى تمكنه من اجتياز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة، كما أوضح الخبير القانوني، أن المادة 14 من قانون الخدمة المدنية، حددت سن للعاملين في القطاع، وهو ألا يقل عمر الموظف عن 18 عام ميلادي.

ولفت إلى أنه ورد في المادة رقم 15 من القانون ذاته: «يُوضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل تتقرر خلالها مدى صلاحيته للعمل، فإذا ثبت عدم صلاحيته أنهيت خدمته, وتحدد اللائحة التنفيذية أحوال وإجراءات عدم الصلاحية، ولا يجوز نقل أو ندب أو إعارة المعين خلال فترة الاختبار، ولا تسرى أحكام هذه المادة على شاغلى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية».