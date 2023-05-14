أبرز حفلات اليوم في الأوبرا والساقية وArt Space.. هتخرج فين النهارده؟

كشفت دار الأوبرا المصرية وساقية الصاوي وROOM Art Space، عن أبرز حفلات اليوم التي تقدم عروضا مختلفة ومتنوعة تناسب جميع الأذواق والفئات العمرية.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الوطن للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي تفاصيل أبرز حفلات اليوم الأحد، على هذا النحو:

حفلات ROOM Art Space

ويقدّم روم آرت سبيس عرضا اليوم 14 مايو لفرقة ارتجاليا، وهي فرقة مسرحية تقدم عروض ارتجال مسرحي، وتفتح الأبواب في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، حيث يبدأ الحفل في التاسعة بسعر 200 جنيه للفرد.

حفلات ساقية الصاوي

وعلى مسرح النهر بساقية الصاوي يقام لأول مرة حفلا لفرقة مصطفى الشافعي في تمام الساعة الثامنة مساءً بسعر يبدأ من 80 جنيها.

حفلات دار الأوبرا المصرية

ويقام في معهد الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية بمنطقة الزمالك، حفلا لفرقة الموسيقى العربية للتراث في تمام الساعة الثامنة مساءً.

كما يقام يقام اليوم 14 مايو حفل على المسرح الكبير للفرقة القومية العربية للموسيقى في تمام الثامنة والنصف الليلة.

حفلات الساقية في شهر مايو

- حفل محمود التهامي يوم 18 مايو بسعر يبدأ من 100 جنيه في تمام الثامنة مساءً.

- حفلان لفريق ديسكو مصر الاولى يوم 24 مايو الساعة التاسعة مساء بسعر 100 جنيه، والثانية يوم 25 من الشهر الجاري في تمام التاسعة، التذكرة الواحدة بسعر يبدأ من 150 جنيها.

- حفلان لعلي قنديل الواحدة بسعر يبدأ من 250 جنيها، الأولى في تمام الرابعة والنصف، والثانية في تمام الثامنة والنصف يوم 26 مايو الجاري.