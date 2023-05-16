طلاب «تانية ثانوي» يؤدون امتحانات الجغرافيا والفيزياء واللغة الأجنبية

يواصل طلاب الصف الثاني الثانوي، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي، حيث يؤدي الطلاب اليوم بمحافظة القاهرة، امتحان اللغة الأجنبية الثانية، فيما يؤدي الطلاب بمحافظة الجيزة، امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية وامتحان مادة الفيزياء لمدة ساعتين، وامتحان مادة الجغرافيا.

امتحانات الصف الثاني الثانوي وفقا للمواصفات

أكدت المديريات التعليمية، أنه يتم عقد امتحانات الصف الثاني الثانوي التيرم الثاني، بلجان امتحانية مؤمنة، وسط إجراءات احترازية ووقائية لحماية الطلاب والمعلمين والحفاظ على سلامتهم، وإجراءات مشددة للغش الإلكتروني.

وأضافت المديريات التعليمية، أن أسئلة امتحانات الصف الثاني الثانوي التيرم الثاني، وفقا للمواصفات الفنية للمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وتندرج الأسئلة من الأسهل للأصعب، وتقيس جميع المستويات.

وأشارت المديريات، إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمديريات، تتواصل مع جميع غرف العمليات بالإدارات التعليمية، لمتابعة سير العملية الامتحانية، وللوقوف على أي مشكلات أو معوقات قد تواجه العملية الامتحانية لسرعة حلها.

المواد المتبقية بامتحانات الصف الثاني الثانوي

- الثلاثاء 16 مايو 2023: امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية من الساعة التاسعة وحتى الحادية عشرة ونصف.

- الخميس 18 مايو 2023: امتحان مادة جبر وتفاضل وحساب مثلثات من الساعة التاسعة وحتى الثانية عشرة ظهرا لمدة 3 ساعات.

- الأحد 21 مايو 2023: امتحان مادة الكيمياء وعلم النفس والاجتماع من الساعة التاسعة وحتى الحادية عشرة لمدة ساعتين.

- الثلاثاء 23 مايو 2023: امتحان مادة الأحياء والتاريخ من الساعة التاسعة وحتى الحادية عشرة لمدة ساعتين.