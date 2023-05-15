«قبل ما تشتري أضحية».. مربي للمواشي يوضح مواصفات العجل الجيد: «جلده بيلمع»

أسابيع قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، حيث تشهد الأيام الحالية إقبال المواطنين على شراء أضحية العيد، وترصد «الوطن» في السطور التالية، مواصفات الأضحية الجيدة وفقا لما قاله حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، وأحد مربى المواشي.

وقال أبو صدام، لـ«الوطن»، إن الأضحية الخاصة بعيد الأضحى المبارك يجب أن تتم بطريقة شرعية، كما أن هناك العديد من المميزات يجب الالتفات إليها عند شراء الأضحية حيث يلزم مرور عامين على العجل، وإذا كان عاما واحدا فقط لا يصح أن يكون أضحية ويجب أن يكون العجل خاليا تماما من العيوب الظاهرية.

مواصفات العجل السليم للأضحية

وأضاف أبوصدام أن قطع أذن العجل من العيوب الظاهرية التي يجب على المواطنين النظر إليها قبل شراء الأضحية، كما يلزم أن تكون الأرجل والذيل كاملة ليس بها أي عيوب، كما يلزم التأكد من خلو الأضحية من أي أمراض جلدية والتأكد أيضا من أن تكون حركة العجل طبيعية ونشيط ويأكل بشكل جيدا، ويتمتع جلده باللمعان، مشيرا إلى أنه يجب خلو العجل من أي إفرازات ويمكن للمواطن أن يدرك معرفة وزن العجل من خلال النظر إلى بطنه، حيث إن الحيوان الذي لا يمتلك بطنا ممتلئا يحتوي على كميات أكبر من اللحم والعكس صحيح.

معرفة عمل العجل قبل الشراء

وأوضح نقيب الفلاحين أنه إذا كان جلد العجل سميكا فإنه يحتوي على كميات أقل من الدهون وإذا كان الجلد طريا يصبح ممتلئا بالدهون، وذلك يمكن ملاحظته من خلال النظر إليه، كما أنه يجب أن يكون عمر العجل جيدا، وذلك يتم معرفته من خلال الأسنان، حيث إذا برز من قواطع العجل سنتين فقط من أسنانه يبلغ عمره عامين وإذا برز 4 أسنان يبلغ عمر العجل 3 سنوات وإذا برز قواطع العجل 6 أسنان يبلغ عمره 4 سنوات وإذا كانت أسنان العجل كاملة يصبح عمره 5 سنوات.