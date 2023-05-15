كم يبلغ العائد على وديعة الأسبوع من البنك الأهلي لشهر مايو 2023؟

يوفر البنك الأهلي المصري ودائع تصرف في نهاية المدة، من ضمنها وديعة الأسبوع وووديعة الـ15 يومًا، والتي يكون الحد الأدنى للوديعة الأقل من شهر، 100 ألف جنيه.

سعر العائد على وديعة الأسبوع من البنك الأهلي

وبحسب جدول أسعار العائد لشهر مايو 2023، من البنك الأهلي المصري، على وديعة الأسبوع والـ15 يومًا، يكون سعر العائد 5%.

ويتيح البنك الأهلي أيضًا ودائع حتى 7 سنوات التي تصرف في نهاية المدة، ويكون العائد على وديعة الشهر 6.50%، والشهرين نفس السعر.

وبالنسبة لوديعة الـ3 أشهر يكون العائد 7%، والـ6 أِشهر نفس العائد، وعن السنة يصل إلى 7.50% وكذلك العامين وهما الأعلى نسبة ، في الودائع التي تصرف في نهاية المدة.

أسعار العائد على ودائع البنك الأهلي المصري

وعن أسعار العائد على وديعة الـ3 سنوات يكون 7%، ويحصل صاحب وديعة الـ4 سنوات على نفس العائد أيضًا، وبداية من الوديعة الـ 5 سنوات والـ6 سنوات والـ7 سنوات فأكثر يكون سعر الوديعة 6.75%.

لجنة السياسة النقدية

ويذكر أن في شهر مارس الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، بواقع 200 نقطة أو نسبة 2%، لتصبح 18.25% للإيداع و19.25% للإقراض.