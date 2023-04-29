البنك الأهلي يطلق خدمة إمكانية حجز موعد مسبق بالفرع إلكترونيًا

يتيح البنك الأهلي المصري العديد من الخدمات الإلكترونية للعملاء؛ للتسهيل عليهم والتقليل من الازدحام في الفروع، ولكن في بعض الأحيان يكون هناك ضرورة للذهاب إلى البنك، ولذلك وفر البنك خدمة حجز موعد مسبق بالفرع وذلك من خلال الموقع الرسمي للبنك بخطوات بسيطة.

وأضاف البنك الأهلي عبر الموقع الإلكتروني للشركة، أن الخدمة تتيح للعملاء وغير العملاء من حجز موعد مسبق خلال مواعيد العمل الرسمية وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني، وتستعرض الوطن في السطور التالية طريقة حجز موعد مسبق بالفرع.

خطوات حجز موعد مسبق للبنك

1- اختيار شريحة العميل ضمن شرائح العملاء «عميل البنك - عميل الأهلي بلاتنيم - كبار السن 60 سنة أو أكثر - ذوى الاحتياجات الخاصة - عميل جديد - عميل أجنبي».

2- إدخال الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول الخاص.

3- إدخال البريد الالكتروني الخاص بكم.

4- الضغط على تنقيذ.

5- اختيار القسم المطلوب (خدمة العملاء - الخزينة - الاستقبال) أو خدمة انتاج سيتم عرض الفروع المتاح بها الخدمة) ثم قم باختيار الخدمة المطلوبة واضغط تنفيذ.

6- اختيار المحافظة ثم المنطقة تم الفرع المراد الذهاب إليه من قائمة الفروع المتواجدة بالمحافظة والمنطقة.

7- اختيار اليوم والتوقيت المطلوب لأداء الخدمة، ثم اضغط على تنفيذ.

8- سيتم إظهار التذكرة الخاصة بالموعد الذي تم حجزه متضمنة كافة البيانات السابق إدخالها (القسم - الخدمة - اسم الفرع - يوم وتوقيت الحجز ورقم التذكرة).

9- عند تواجدك بالفرع بالموعد المحدد يرجى مسح رمز الاستجابة السريع الموجود على التذكرة لتسجيل الوصول وطباعة التذكرة الخاصة بموعدك أو يمكنك الدخول على ماكينة الأرقام والضغط على زر تسجيل الوصول لإثبات الحضور.