رئيس البريد يترأس الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة بتشكيله الجديد

ترأس الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أول اجتماع لمجلس إدارة الهيئة في تشكيله الجديد؛ واستهل الاجتماع بتوجيه الشكر لمجلس إدارة الهيئة السابق على ما قدموه من مجهودات لتطوير البريد المصري، كما قدم التهنئة لأعضاء مجلس الإدارة الجديد، معربًا عن تمنياته لهم بالتوفيق، والإفادة من الخبرات المتميزة والمتنوعة لأعضاء المجلس.

التزام بتنفيذ خطط التطوير

وخلال الاجتماع، استعرض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، ما توصل إليه البريد المصري من تطوير في إطار تنفيذ خطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب المستهدف تنفيذه خلال الفترة القادمة، موضحًا أنَّ الهيئة نجحت في تحقيق عديد من الإنجازات خلال الأعوام الماضية.

وأشار إلى أنَّ ما حققته الهيئة من نجاح يعبر عن التزام جميع العاملين بها بتنفيذ خطط التطوير، مؤكّدًا أنَّ الاستثمارات الكبيرة في تطوير مكاتب البريد وميكنتها بالكامل وتزويدها بأحدث الأنظمة وتحويلها إلى منافذ تقدم العديد من الخدمات الحكومية وخدمات مصر الرقمية وخدمات الشمول المالي بجميع أنواعها إلى جانب الخدمات المالية والبريدية واللوجستية التي تقدمها الهيئة كان له الأثر البالغ في توفير البيئة المناسبة للعملاء وتقليل التكاليف التشغيلية؛ مما أدى إلى تعظيم الإيرادات، وساهم في استعادة الهيئة لدورها الاستراتيجي الذي تستحقه لما تمتلكه من إمكانيات هائلة، مؤكّدًا أنَّ ما تمّ من إنجازات جاء وفق تنفيذ خطة الهيئة الاستراتيجية الشاملة لتطوير مختلف القطاعات.

3700 مكتب بريد مطوّرة من إجمالي 4 آلاف

وأوضح الدكتور شريف فاروق أن إجمالي مكاتب البريد المُطَوَّرَة بلغ أكثر من 3700 مكتب بريد من إجمالي 4 آلاف مكتب بريد منتشرة على مستوى الجمهورية، كما تمّ التوسع في مكاتب البريد من خلال إنشاء 300 مكتب بريد جديد، ليصل إجمالي عدد المكاتب إلى 4300 مكتب بريد، إلى جانب الأكشاك البريدية وسيارات البريد المتنقلة.

وأكّد حرص الهيئة القومية للبريد على تطوير مكاتب البريد؛ لتلبية متطلبات المواطنين على النحو الذي يتوافق مع توجهات الدولة الساعية إلى تقديم الخدمات للمواطنين فى جميع أنحاء الجمهورية بشكل لائقٍ ومُيَسَّرٍ، ومشيرًا إلى أن البريد المصري يساهم بقوة في مبادرة حياة كريمة التي تشمل 52 مركزًا في 20 محافظة يتم خدمتهم من خلال 847 مكتب بريد منتشرة بتلك المحافظات، تم الانتهاء من تطوير 751 مكتب بريد، بنسبة إنجاز تصل إلى أكثر من 88% من تلك المكاتب حتى الآن، موضحًا أنَّه سيتمّ الانتهاء بنهاية العام الحالي من تطوير جميع المكاتب التي تقع في نطاق المبادرة.

وفي نهاية الاجتماع، أثنى الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد على الجهود التي يبذلها العاملون من أبناء الهيئة للنهوض بمستوى الهيئة وتقديم الخدمات للمواطنين بكل كفاءة ويُسْر.

تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد

جدير بالذكر أنَّ تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، برئاسة الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، وعضوية كل من:

-أولًا: أعضاء الإدارة من المديرين بالهيئة وهم-:

• نائب رئيس مجلس الإدارة لشؤون المناطق.

• نائب رئيس مجلس الإدارة للتحول الرقمي.

• نائب رئيس مجلس الإدارة للشمول المالي

ثانيًا: المستشار نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس إدارة الفتوى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

ثالثًا: أعضاء من ذوي الخبرة وهم:- نهال كمال حسنين- رامي أحمد عادل محمد أبو النجا- مدحت مصطفى المدني- خالد سري محمود حسين صيام- نهى عدلي محمد عبد الرحمن- عمر أحمد رياض الغنيمي- محمد طارق يوسف- عمر محمد عبد العزيز خطاب- نيفين علي فائق صبور.

رابعًا: ممثل النقابة العامة للبريد.