لا يزال الحديث عن خطوات استخراج رخصة قيادة سيارة ملاكي أون لاين 2023 والسن المسموح والأوراق المطلوبة، مستمر على ألسنة الكثير من المواطنين الذين يمتلكون مركبة، ويرغبون في استخراج رخصة قيادة سيارة ملاكي أون لاين 2023، والأوراق المطلوبة التي تساعدهم على نجاح عملية استخراج الرخصة، وفي هذا الإطار أتاح موقع وزارة الداخلية تقديم العديد من الخدمات، من بينها خدمات المرور التي يسهل على المواطنين الراغبين، في استخراج رخصة قيادة سيارة ملاكي أون لاين 2023.

ولذلك تستعرض «الوطن» في السطور التالية خطوات استخراج رخصة قيادة سيارة ملاكي أون لاين 2023 والسن المسموحة والأوراق المطلوبة بدون مجهود طبقا للخطوات والشروط والرسوم التي حددها قانون المرور.

خطوات استخراج رخصة قيادة سيارة ملاكي أون لاين 2023

من المعروف أن هناك عدة خطوات بسيطة التي تمهد للمواطن الذي يتم تساعدهم في نجاح العملية، استخراج رخصة قيادة سيارة ملاكي أون لاين، والتي يجب على المواطن ألا يقل سنه عن 18 سنة وفقًَا للشروط التي حددتها الإدارة العامة للمرور، من بينها الخطوة الأولى وهي الدخول على بوابة المرور هنــا التابعة لوزارة وزارة الداخلية، أما في الخطوة الثانية: إرسال صورة البطاقة أو مستند آخر يثبت فيه شخصية ومحل إقامته طالب الرخصة، أما في الخطة الثالثة يتم ارسال 3 صورة شخصية 4*6 بشرط أن تكون خلفية بيضاء، وفي الخطوة الرابعة لا بد من الضغط على كلمة إرسال شهادة طبية نظر وباطنة، صادرة مستشفى حكومي مختومة، وفي الخطوة الخامسة يضغط المواطن على إرسال صورة ضوئية من رخصة القيادة الخاصة المنتهية، وفي الخطوة السادسة يمكن تقديم نموذج 256 بعد الحصول عليه من أي وحدة مرور، والخطوة السابعة إرسال شهادة مخالفات صادر من نيابة المرور تؤكد بعدم وجود مخالفات مالية على رخصة القيادة المنتهية، أما في الخطوة الثامنة كتابة العنوان الخاص بمقدم الطلب لوصول الرخصة له في الموعد المتفق عليه.

عقوبة السير برخصة منتهية أثناء السير

يقول اللواء أحمد هشام، مسؤول سابق بالإدارة العامة للمرور، في حديثه لـ«الوطن»، إن المادة 34 من قانون المرور تنص على أن تجديد رخصة قيادة سيارة خلال شهر من تاريخ انتهاء مدتها، وفي حال عدم التجديد خلال فترة السماح يعاقب بسحب الرخصة ودفع غرامة مالية تقدر بين 2000 :1000 جنيه وتحرير بتهمة قيادة سيارة بدون ترخيص.