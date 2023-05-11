الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة.. تعرف على التفاصيل

حددت الإدارة العامة للمرور، بعض الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة 2023، يجب على الراغبين في الحصول على رخصة القيادة تجهيزها وإحضارها قبل الذهاب إلى وحدة المرور التابع لها المواطن، وفق مكان سكنه في بطاقة الرقم القومي، لذا تستعرض «الوطن» المستندات والأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة القيادة.

بالتفاصيل.. الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة 2023

وجاءت المستندات والأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة، للأشخاص أكبر من 18 عاما، كما يلي.

1- إحضار صورة من بطاقة الرقم القومي، مع اطلاع الموظف على البطاقة الأصلية.

2- إحضار صورة من شهادة التخرج، مع اطلاع الموظف على الشهادة الأصلية.

3- نموذج رقم 256 من أجل الحصول على رخصة قيادة خاصة، وهو متوفر بمقر إدارة المرور.

4- إحضار 4 صور شخصية حديثة، مقاسها 4 في 6 بخلفية بيضاء.

5- يجب تقديم أصل شهادة الكشف الطبي الذي تم توقعيه على المتقدم عن صحة النظر وأمراض الباطنة.

6- يجب أن يجتاز المتقدم اختبارات الإشارات والقيادة في المرور، مع دفع الرسوم المقررة.