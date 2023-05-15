«بريد الحسينية» عن صورة السلم المصطدم بحائط: مخصص لتركيب ماكينة صراف آلي

كشف المهندس سامي معجل، رئيس مركز ومدينة الحسينية حقيقة الصورة المثيرة للجدل المتداولة على مواقع المواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك حول وضع سلم مكون من 5 درجات والمؤدي لحائط سد بمقر مكتب البريد بقرية الإخيوة التابعة لدائرة مركز الحسينية.

حقيقة سلم مكتب بريد الحسينية المثير للجدل

وقال المهندس سامي رئيس مركز الحسينية في تصريح لـ«الوطن»، إن المكان الخاص بالسلم عبارة عن تجهيزات لتركيب ماكينة صراف آلي، خلال اليومين المقبلين، لافتًا إلى أن هناك خطة لتركيب ماكينات صراف آلي في العديد من القرى لتوفير هذه الخدمة للأهالي، لصرف الرواتب والمعاشات وسحب الأموال في أماكن قريبة للمواطنين وذلك ضمن حياة كريمة.

إنشاء وتطوير مكاتب البريد في القرى

وأشار إلى أنه تم إنشاء وتطوير عدد من مكاتب البريد في القرى بمركز الحسينية ضمن حياة كريمة، وتم تزويد هذه المكاتب بخدمات آلية.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صورة للسلم المؤدي لحائط مسدود، ما أثار حالة من الجدل، وتضمنت بعض التعليقات عبارات ساخرة.