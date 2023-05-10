ضبط شخصين بتهمة القرصنة والنصب على عملاء البنوك في الجيزة

أكّدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تورط شخصين، مقيمين في الجيزة بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني المنسوبة للعديد من البنوك الأجنبية المتواجدة خارج البلاد بطرق احتيالية مستحدثة واستخدامها في عمليات شرائية لأجهزة وهواتف محمولة من العديد من مواقع التسوق الإلكتروني أو المتاجر المتواجدة داخل البلاد.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استلامهما بعض المنتجات التي اشتروها من أحد المتاجر بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر ثان بمحافظة الجيزة وضُبط بحوزتهما (3 هواتف محمولة) كما تمّ بإرشادهما ضبط (جهاز حاسب آلي – مبلغ مالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي) وبفحص الأجهزة المضبوطة فنياً تبين احتوائها على العديد من الآثار والدلائل التي تؤكد نشاطهما الإجرامي.

كما أضافت التحريات أنَّ المتهمين تورطوا في أعمال القرصنة الإلكترونية وإنشاء الصفحات المقلدة على شبكة الإنترنت وارتيادهما لمواقع تبادل بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني المستولى عليها واستخدامهما لبرامج تخليق بيانات الدفع الإلكتروني واستخدامها في عمليات شرائية بلغت قيمتها 200 ألف جنيه.