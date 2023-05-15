4 أيام من الهبوط المتواصل.. هل تستمر أسعار الذهب في الانخفاض؟

على مدار الأيام القليلة الماضية شهد سوق الذهب انخفاضا متواصلا وملحوظا، على مدار الأيام الأربعة الماضية، خاصة بعد قرار رئيس الوزراء بإعفاء بعض المشغولات الذهبية من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى، فينتظر بعض المواطنين الراغبين في الاستثمار الآمن أنسب وقت لشراء الذهب بعد قرار الحكومة.

كمية الذهب ستكون كبيرة في الأسواق

وفي هذا الصدد، يقول نادي نجيب سكرتيرعام شعبة المعادن الثمينة والمصوغات والمجوهرات بالغرفة التجارية سابقا، لـ«الوطن»، إنّ التراجع في أسعار الذهب على مدار الفترة الماضية يرجع إلى قرار الحكومة بإعفاء بعض المشغولات الذهبية من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى، لافتا إلى أنّ كمية الذهب في الأسواق ستكون كبيرة بسبب قيام القادمين من الخارج باصطحاب كميات كبيرة من المشغولات الذهبية معهم، وبالتالي تبدء الأسعار في الانخفاض ويشرع المواطنون في الشراء.

انخفاض الذهب بسبب إحجام المواطنين عن الشراء

وأضاف «نجيب» أنّه يجب الانتظار فترة من الوقت تتراوح بين شهر و40 يوما، ليظهر التأثير الفعلي لنتائج هذا القرار، أما الآن فهناك انخفاض في أسعار المشغولات الذهبية بالأسواق، وسيستمر فترة ويعود ذلك إلى إحجام المواطنين عن شراء الذهب في الوقت الحالي، وانتظار تأثير القرار على أرض الواقع.

شراء النصف وادخار النصف

ونصح سكرتيرعام شعبة الذهب سابقا، المواطنين بتوزيع مدخراتهم مناصفة بين شراء المشغولات الذهبية الآن، وإدخار النصف الأخر مبالغ مالية، مع ترقب أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، وأنه في حال حدوث انخفاض آخر، يقوم بالشراء مباشرة بباقي المبلغ، ليحقق الربح كما حذر من بيع المشغولات الذهبية في الوقت الحالي، وفضل الشراء.