لماذا تراجعت أسعار الذهب في مصر؟.. «جولد بيليون» تكشف عن 3 أسباب

تراجعت أسعار الذهب بالسوق المصرية بشكل ملحوظ، في ظل تراجع الطلب على المعدن النفيس دفع العديد من حائزي الذهب إلى البيع بهدف جني الأرباح والاستفادة من المستويات المرتفعة في أسعار الذهب.

أسباب تراجع الذهب

وبحسب تحليل مؤسسة «جولد بيليون»، فإن أسباب انخفاض الذهب في مصر ترجع إلى الآتي:

1- تراجع الطلب ولجوء عدد كبير من الناس إلى البيع بهدف جني الأرباح والاستفادة من المستويات المرتفعة لأسعار الذهب خلال الأيام الماضية.

2 - المبادرات التي قامت بها الجهات المسئولة والمتمثلة في السماح بدخول واردات الذهب دون جمارك أو رسوم.

3 - مبادرة خفض أسعار المصنعية على المشغولات الذهبية للحد من الطلب المتزايد على السبائك والعملات الذهبية.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

وتابع تحليل جولد بيليون، أنسعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً سجل اليوم 2330 جنيها للجرام بالقرب من مستويات إغلاق الأمس، بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 18640 جنيها، وانخفضت أسعار الذهب منذ بداية الأسبوع بنسبة 3.3% ليفقد 80 جنيها من قيمته وذلك في ظل سيطرة عمليات البيع على المعدن النفيس محليا، بالإضافة إلى انخفاض سعر الأونصة العالمية وملامسة المستوى 2000 دولار نهاية الأسبوع الماضي، بحسب جولد بيليون.

تزايد ثقة المشاركين في الأسواق

وأشار التقرير إلى تزايد ثقة المشاركين في الأسواق بأن المعروض من الذهب في طريقه إلى التزايد التدريجي وهو الأمر الذي سينعكس على الأسواق.