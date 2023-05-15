تراجع أسعار الذهب للمرة الثانية اليوم.. وعيار 21 بـ2290 جنيها

تراجعت أسعار الذهب في مصر للمرة الثانية على مدار اليوم خلال منتصف التعاملات، حيث انخفضت الأسعار في بداية التعاملات بنحو 40 جنيها وتراجعت الآن مرة أخرى بنحو 50 جنيها داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة، حيث يسجل عيار 21 الأكثر مبيعا الآن 2290 جنيها، بعد أن سجل في تعاملات الصباح 2340 جنيها، وفقا لشعبة الذهب والمجوهرات.

سعر جرام الذهب عيار 18

وبلغ سعر عيار 24 في منتصف التعاملات 2617 جنيها بدلا من 2674 جنيها صباحا، فيما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 الآن 1973 جنيها بعد أن سجل صباحا 2006 جنيهات للشراء.

أسعار الذهب في مصر

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة 1531 جنيها بدلا من 1560 جنيها وعيار 12 يسجل الآن 1309 جنيهات، بعد أن سجل صباحا 1337 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وعن سعر جنيه الذه، فتراجع للمرة الثانية اليوم خلال منتصف التعاملات، حيث سجل 18320 جنيها، بعد أن بلغ صباحا 18720 جنيها، والأونصة تسجل الآن 81393 جنيها، بدلا من 83170 جنيها.