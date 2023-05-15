تقرير: أسعار الذهب العالمية ارتفعت 10% مقابل الدولار منذ بداية العام

شهدت أسعار الذهب ارتفاعات ملحوظة على الصعيد العالمي، فمنذ بداية العام ارتفعت أسعار المعدن بأكثر من 10% مقابل الدولار الأمريكي.

وجاء في تقرير لموقع «ميتال دايلي» إن ضعف قيمة الدولار والتوقعات بأن دورة رفع الاحتياطي الفيدرالي ستنتهي قريبًا من الأسباب الرئيسية وراء قوته.

تخوفات الأوضاع الاقتصادية تزيد بريق الذهب

وأضاف التقرير أن المخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية والتضخم والتوترات الجيوسياسية ساعدت في خفض قيمة الدولار وارتفاع أسعار الذهب، والسبب الرئيسي لذلك هو أن توقعات بتراجع أسعار الفائدة الفيدرالية في الربع الثالث من العام الجاري، لذا ينعكس ذلك على أسعار الذهب، حيث من المتوقع أن تخفيض أسعار الفائدة نهاية العام الحالي.

وعن توقعات أسعار الذهب لعام 2024 قال التقرير إن هناك تفاؤل بشأن توقعات الأسعار، حيث سيكون تخفيف السياسة النقدية من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا إيجابيًا لأسعار الذهب في عام 2024 حيث تضيق فروق الأسعار بين الدولار الأمريكي / اليورو / الجنيه الإسترليني مقابل الذهب.

ومن المتوقع أن ينتهي عام 2023 على سعر 2000 دولار للأوقية ويكون السعر في 2024 2200 دولار للأوقية، وخلال الفترة الأخيرة ارتفع اتجاه الكثير من المستثمرين نحو الذهب خاصة مع زيادة الأزمات الاقتصادية والمصرفية بشكل كبير.