أسعار الدواجن اليوم الاثنين 15-5-2023 في الأسواق والمحلات.. مستقرة

تسجل أسعار الدواجن اليوم الاثنين 15-5-2023 في الأسواق والمحلات استقرارًا ملحوظًا، بعد أن تراجعت أمس بنحو 10 جنيهات، إذ أسهمت الإفراجات الجمركية عن الأعلاف في تراجع الأسعار في ظل أن هناك توقعات باستقرار الأسعار الفترة المقبلة نظرًا للتوازن القائم حالياً بين العرض والطلب، كما أنَّ احتمالية زيادة أسعار الدواجن والبيض والكتاكيت والأعلاف الفترة المقبلة ضعيفة للغاية بحسب ما قالة سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة، في تصريحات لـ«الوطن».

واستعرض «السيد»، أسعار الدواجن اليوم الاثنين 15-5-2023 في الأسواق والمحلات والتي جاءت كما يلي:

أسعار الدواجن البيضاء

- يتراوح سعر الدجاج الأبيض داخل المزرعة ما بين 60 و64 جنيهًا وتصل للمستهلك ما بين 73 و75 جنيهًا.

- كما يبلغ سعر كيلو الدجاج البلدي اليوم 102 جنيه وتصل للمستهلك بسعر 115 جنيهًا.

أسعار مشتقات الدواجن

- فيما يتراوح سعر كيلو البانية ما بين 160 و170 جنيهًا.

- يتراوح سعر الشيش طاووق ما بين 155 و165 جنيهًا والأوراك ما بين 69 و79 جنيهًا تلك الأسعار التي تختلف حسب كل منطقة.