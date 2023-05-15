استقرار أسعار الدواجن اليوم الاثنين 15-5-2023 في الأسواق والمحلات

قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة، إن أسعار الدواجن اليوم الاثنين 15-5-2023 في الأسواق والمحلات تسجل استقرارا بعد أن هبطت الأسعار أمس حيث يرجع سبب الانخفاض إلى الإفراج الجمركي عن الكثير من الأعلاف كما أن الفترة الحالية تشهد محلات الطيور الحية تراجع إقبال المواطنين على الشراء.

أسعار الدواجن البيضاء

وأضاف «السيد» في تصريحات لـ«الوطن»، أن أسعار الدواجن اليوم الاثنين 15-5-2023 في الأسواق والمحلات تسجل 63 جنيها وذلك بالنسبة للدجاج الأبيض داخل المزرعة ويصل سعرها للمستهلك ما بين 73 و78 جنيها فيما يسجل الدجاج البلدي 102 جنيه في المزرعة والتنفيذ الفعلي 115 جنيها.

أسعار مشتقات الدواجن

وأوضح رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة، أن سعر كيلو البانيه يتراوح اليوم بين 160 و175 جنيها، وكيلو الشيش طاووق بين 170 و180 جنيها، وكيلو الأوراك 90 جنيها، وقد تختلف الأسعار بين كل منطقة وأخرى.