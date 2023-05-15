رؤساء جامعات: انتظام أعمال التسجيل والقبول للطلاب الحاصلين على «المعادلة»

أكد عدد من رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية، انتظام أعمال التسجيل والقبول للطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية المعادلة العربية والأجنبية، وكذلك استقبال الطلاب الراغبين في التحويل من السودان وروسيا وأوكرانيا، مؤكدين الالتزام الكامل بقرارات مجلس الجامعات الخاصة والأهلية فيما يتعلق بأعمال تنسيق القبول للعام الجامعي الجديد 2023-2024 وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها في هذا الشأن.

ضوابط القبول لطلاب الشهادات

وقال الدكتور صديق عبدالسلام، رئيس جامعة الأهرام الكندية، وعضو المجلس الأعلى للجامعات الخاصة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك التزاما تاما بقرارات مجلس الجامعات الخاصة والأهلية فيما يتعلق بضوابط القبول لطلاب الشهادات العربية والأجنبية والطلاب الراغبين في التحويل من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية، موضحا أن الأمور تسير بصورة منتظمة وهادئة دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن.

وأضاف عبدالسلام أن التقديم لطلاب الشهادات العربية والأجنبية والطلاب المحولين من السودان ممتد حتى أول أكتوبر المقبل، لافتا إلى أن هناك أماكن متاحة لجميع الطلاب بمختلف الكليات ووفقا للحدود الدنيا التي أقرها المجلس.

التنسيق الجامعي 2023-2024

ومن جهته، أكد الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة الأهلية، أن هناك عددا من المعايير والضوابط أقرها مجلس الجامعات الخاصة والأهلية يتم بناء عليها اختيار الطلاب بالكليات المختلفة، مؤكدا أنه الجامعة أنهت كل استعداداتها بشأن تنسيق القبول للعام الجامعي الجديد 2023-2024 بمختلف الكليات.

ومن جهته، أكد الدكتور عباده سرحان رئيس جامعة المستقبل، الالتزام الكامل بالحدود الدنيا التي أقرها الأعلى للجامعات بشأن تنسيق طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية 2023 - 2024، وكذلك الضوابط الخاصة بتحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية.