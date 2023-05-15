خطة متكاملة لسرعة تسكين الفائزين في مسابقة 30 ألف معلم بالمدارس

أشاد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بكافة الجهود التي بذلت لإعداد وتنفيذ برنامج التدريب الذهني والبدني بمختلف إدارات التدريب على مستوى الجمهورية للمعلمين الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم.

خطة متكاملة لسرعة تسكين المعلمين الجدد

ووجه وزير التربية والتعليم بوضع خطة متكاملة لسرعة تسكين المعلمين الجدد، عقب اجتيازهم الاختبارات التي تتم من قبل الجهة المعنية وتقديم مصوغات التعيين، طبقًا للتوزيع على مستوى كل مديرية لسد العجز.

مبادرة اختيار 1000 مدير مدرسة

تطرق الوزير رضا حجازي خلال اجتماع مع مديري المديريات التعليمية اليوم بديوان عام الوزارة لمتابعة نتائج أهم التعليمات المتعلقة بالعملية التعليمية، إلى المبادرة الرئاسية لاختيار 1000 مدير مدرسة من المعلمين الشباب، التي تتضمن العديد من الخطوات لاختيار أكفأ مديري مدارس، حيث يتم منحهم تدريبا شاملا بإقامة كاملة لمدة 6 أشهر على أن يتم منح من يجتاز منهم هذا البرنامج دبلومة في القيادة التربوية والأمن القومي، حيث وجه الوزير في هذا الإطار بتيسير الاجراءات اللازمة لهم واعتبارهم فى مهمة علمية.