كل ما تريد معرفته عن قرار إعفاء الذهب من الجمارك.. اعرف التفاصيل

بعد تفعيل قرار مجلس الوزراء الخاص بإعفاء واردات الذهب من الجمارك والرسوم الأخرى، باستثناء القيمة المضافة، نستعرض في هذا التقرير كل التفاصيل المتعلقة بقرار الإعفاء.

- ما أهمية قرار إعفاء الذهب من الجمارك؟

يعد قرار إعفاء الذهب من الجمارك واحد من القرارات المهمة للدولة، إذ يُحدث توازنا بين المعروض والمطلوب في السوق، ويؤدي إلى حدوث استقرار في الأسعار داخل سوق الذهب.

- هل تراجع سعر الذهب بعد القرار؟

نعم حدث تراجع في أسعار الذهب داخل السوق المحلية.

- من يستفيد من قرار الإعفاء؟

قرار إعفاء الذهب من الخارج يشمل أي شخص قادم من الخارج دون التقيد بجنسية معينة، ويعتد بالفاتورة الموجودة مع المسافر.

- هل توجد مدة محددة بشأن استمرار قرار الإعفاء من الجمارك؟

مدة تطبيق قرار إعفاء الذهب من الجمارك 6 أشهر من تاريخ تطبيقه، ومن المتوقع حدوث استقرار في سعر الذهب الفترة المقبلة.

تطبيق قرار مجلس الوزراء

- هل بدأ تطبيق قرار مجلس الوزراء؟

نعم، تم التطبيق في اليوم التالى من صدور، ونشر قرار رئيس الوزراء في الجريدة الرسمية.

- ماذا عن كمية الذهب المعفاة من الجمارك؟

سيتم إعفاء أي كمية من الذهب من الجمارك بحوزة الشخص العائد من الخارج سواء مشغولات أو سبائك أو جنيهات شريطة أن يقدم ما لديه لسلطات الجمارك، ويدفع الشخص فقط رسم القيمة المضافة.

- ما سبب ارتفاع أسعار الذهب مؤخرا؟

سبب ارتفاع أسعار الذهب يرجع إلى وجود نقصٍ في الكميات المعروضة بالسوق والمحلات، ما أدى إلى وجود ارتفاع ملحوظ بشكل يومي في سعر الذهب، وبالتالي كانت أسعار الذهب في مصر أغلى مقارنة، بالأسعار في الخارج وبالتالي جاء قرار إعفائه من الجمارك لإحداث حالة من الإستقرار في السوق المحلية.

نصائح للمواطن

- ماذا يفعل المواطن؟

على المواطنين عدم الإقبال على شراء الذهب في حالة ارتفاع سعره، أما في حالة حدوث انخفاض يمكنهم الشراء فالذهب استثمار طويل وملاذ آمن لمن يرغب.

- ما المطلوب من القادم من الخارج وبحوزته الذهب؟

على القادم من الخارج وبحوزته ذهب سداد القيمة المضافة، وهي قيمة قليلة على مصنعية الذهب.

- هل توجد كمية محددة لجلب الذهب من الخارج؟

الباب مفتوح لشراء أي كمية سواءمشغولات أو سبائك أو جنيهات.

- ما نوعية المشغولات الذهبية المعفاه من الجمارك؟

قرار مجلس الوزراء بشأن إعفاء الذهب من الجمارك يتضمن أشكال نصف مشغولة والأشكال المعدة للتداول النقدي والحلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة التي ترد بصحبة القادمين من الخارج.

قرار الإعفاء من الجمارك

- هل توجد نوعية من الذهب لا تطبق عليها قرار الإعفاء من الجمارك؟

قرار مجلس الوزراء تضمن عدم إعفاء مشغولات مثل اللؤلؤ الطبيعي أو المزروع والأحجار الكريمة والأحجار شبة الكريمة المركبة والأحجار المرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.

- هل يوجد لقرار الإعفاء أهداف أخرى؟

نعم يحدث استقرار في أسعار الذهب وأيضا يحد من التهريب الجمركي لأصناف الذهب نصف المشغولة والمشغولة، خلال المنافذ الجمركية المتنوعة.

- ماذا عن القيمة المضافة على الذهب

تقدر ضريبة القيمة المضافة على الذهب في مصر بـ14% من قيمة المصنعية وتحصيلها من الوافدين بالمنافذ الجمركية دون غيرها من الرسوم الأخرى التي كانت مقررة سابقًا.