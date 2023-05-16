10 محافظات في قائمة الأكثر كثافة سكانية.. الغربية بالمركز الأخير

يهتم الكثيرون بمعرفة عدد سكان ومساحة المحافظة التي يقطن بها، خاصة في المحافظات التي تضم عدد كبير من المواطنين، وذلك لأسباب مختلفة ومتنوعة بين الاستثمار أو الإقامة والدراسة بها أو غير ذلك.

ويصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بصفة دورية، تقريرا عن عدد سكان ومساحات محافظات مصر، ويحدد به أكبر 10 محافظات، فضلا عن تحديد عدد السكان بكل إقليم.

ووفقا لآخر تقرير أصدره الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فإن المحافظات التي تعتبر الأكبر مساحة في مصر ويبلغ عددها 10، هي الوادي الجديد ومطروح والبحر الأحمر وأسوان والمنيا وسوهاج وجنوب سيناء وشمال سيناء وأسيوط والجيزة.

أكبر 10 محافظات كثافة سكانية

وسجل عدد سكان مصر وفقا للتقرير، 104 ملايين و750 ألف نسمة، وجاءت أكبر 10 محافظات كثافة كالتالي:

- محافظة القاهرة: تتصدر قائمة الأكثر من حيث عدد السكان، بـ10.2 مليون نسمة.

- محافظة الجيزة: تحتل المركز الثاني بـ9.5 مليون نسمة.

- محافظة الشرقية: تحتل المركز الثالث بـ7.9 مليون نسمة.

- محافظة الدقهلية: تحتل المركز الرابع بـ7 ملايين نسمة.

- محافظة البحيرة: تقع في المركز الخامس بـ6.9 مليون نسمة.

- محافظة المنيا: في المركزالسادس بـ6.3 مليون نسمة.

- محافظة القليوبية: في المركز السابع بـ6.1 مليون نسمة.

- محافظة سوهاج: المركز الثامن بـ5.7 مليون نسمة.

- محافظة الإسكندرية: المركز التاسع بـ5.5 مليون نسمة.

- محافظة الغربية: تحتل المركز العاشر بـ5.4 مليون نسمة.

أكبر المحافظات مساحة

بينما جاء ترتيب المحافظات من حيث المساحة كالتالي:

- محافظة الوادي الجديد: المركز الأول وتبلغ مساحتها الكلية 440.098 ألف كيلومتر مربع.

- محافظة مطروح: المركز الثاني بمساحة 166.563 ألف كيلومتر مربع.

- محافظة البحر الأحمر: المركز الثالث بمساحة 119.099 ألف كيلومتر مربع.

- محافظة أسوان: المركز الرابع بمساحة 62.726 ألف كيلومتر مربع.

- محافظة المنيا: المركز الخامس بمساحة 32.279 ألف كيلومتر مربع.

- محافظة جنوب سيناء: المركز السادس بمساحة 31.272 ألف كيلومتر مربع.

- محافظة شمال سيناء: المركز السابع بمساحة 28.992 ألف كيلومتر مربع.

- محافظة أسيوط: المركز الثامن بمساحة 25.926 ألف كيلومتر مربع.

- محافظة الجيزة: المركز التاسع بمساحة 13.184 ألف كيلومتر مربع.

- محافظة سوهاج: المركز العاشر بمساحة 11.022 ألف كيلومتر مربع.