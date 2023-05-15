مقرر «حقوق الإنسان» بالحوار الوطني: نناقش قضايا الحريات ومكافحة التمييز

أكدت نيفين مسعد مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، أن الحوار الوطني سيناقش الحبس الاحتياطي والسلامة الجسدية وحرية الرأي والتعبير والحريات ومكافحة التمييز.

الحريات الأكاديمية في الحوار الوطني

وأضافت «مسعد»، خلال حوارها مع الإعلامي محمد شردي، مقدمة برنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»، أنّ الحريات الأكاديمية تتعلق بالبحث العلمي وكيفية اختيار الموضوعات المختلفة وعدم رفض تنظيم ندوات حول موضوعات معينة لذلك سنناقش أدق التفاصيل في هذه الملفات.

وتابعت مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، أن الحوار الوطني سيناقش حرية الوصول للمعلومات، حيث إن هناك ضرورة لإصدار قانون حرية تداول المعلومات لأنه مهم جدا، كما تتضمن الحريات الأكاديمية حرية تنقل الأساتذة، لأنه لكي يسافر الأستاذ الجامعي فإنه ملزم بملء 5 استمارات.

مناقشة أحوال السجون في المحور السياسي

وأشارت إلى أن الحريات الأكاديمية تتناول تبادل الطلاب والباحثين، كما سيتم مناقشة أحوال السجون في المحور السياسي، لافتةً إلى أن الحوار الوطني سيناقش تدشين المفوضية الوطنية لمكافحة التمييز.