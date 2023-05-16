‎فيلم هارلي لمحمد رمضان يحتل المركز الثاني في الإيرادات بـ177 ألفا أمس

تراجع فيلم هارلي الذي يعرض حاليا بدور العرض، بطولة الفنان محمد رمضان، أمس، إلى المركز الثاني في إيرادات شباك التذاكر.

إيرادات فيلم هارلي

قال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، لـ«الوطن»، إن فيلم هارلي لمحمد رمضان، احتل المركز الثاني في شباك التذاكر أمس محققا 177 ألفا و777 جنيها، فيما احتل المركز الأول في إيرادات اليوم ذاته، فيلم «يوم 13» للفنان أحمد داود، محققا 273 ألفا و710 جنيهات.

فيلم «هارلي»

ويضم فيلم «هارلي» مجموعة كبيرة من نجوم الفن بجانب محمد رمضان، أبرزهم: مي عمر ومحمود حميدة وأحمد داش وحسني شتا وإسماعيل فرغلي، من تأليف محمد سامي، وإخراج محمد سمير.

كما حقق محمد رمضان، نجاحا كبيرا بالأغنية الدعائية للفيلم، التي تحمل اسم طوق نجاة، ويوجه من خلالها رسالة للشباب، للابتعاد عن المخدرات والإدمان.