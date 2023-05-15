إصابة 6 طالبات بإغماء ونقلهن للمستشفى حزنا على وفاة زميلتهن بالمنيا

استقبل مستشفى التأمين الصحي في مدينة المنيا، 6 طالبات بكلية الآداب، مصابات بانهيار عصبي وهبوط وإغماء، بسبب تأثرهن بوفاة زميلتهن الطالبة نسرين كريم أحمد، فجأة قبل أداء الامتحان الشفوي المقرر لقسم المكتبات والوثائق.

نقل 6 طالبات بكلية الآداب إلى المستشفى

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مستشفى التأمين الصحي بمدينة المنيا، تفيد وصول كل من شذى علاء الدين محمد 22 عاما، ندا مرسي إبراهيم 22 عاما، إيمان أحمد محمد 22 عاما، رانيا خلف عبد الحي 22 عاما، زينب عاطف نصر 19 عاما، أسماء صلاح عبد العزيز 22 عاما، وجميعهن طالبات بكلية الآداب، يعانين من انهيار عصبي وإغماء وهبوط.

وبالفحص تبين إجراء التحريات الأولية، إصابة الطالبات الـ 6 عقب وفاة زميلتهن نسرين كريم أحمد 22 عاما، طالبة بكلية الآداب بقسم المكتبات والوثائق، عقب شعورها بالإجهاد والهبوط وبعد نقلها إلى المستشفي فارقت الحياة أثناء العلاج.

وفاة الطالبة نسرين فجأة قبل الامتحان

كانت الأجهزة الأمنية تلقت صباح اليوم، إخطارًا من مستشفى التأمين الصحي بمدينة المنيا بوصول الطالبة نسرين كريم أحمد 22 عاما، مصابة بإغماء وهبوط وتوفيت أثناء العلاج، حيث تعرضت للإجهاد قبل بدء امتحان الشفوي المقرر لطلاب قسم المكتبات والوثائق بكلية الآداب، وجرى استدعاء سيارة فرع هيئة الإسعاف لنقلها إلى المستشفى لكنها فارقت الحياة أثناء العلاج، وقررت إدارة الكلية تأجيل الامتحان الشفوي نظرا للحالة النفسية التي يمر بها الطلاب بعد وفاة زميلتهم فجأة.