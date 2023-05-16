بدء تسليم وحدات مثلث ماسبيرو الأحد.. الحلم أصبح حقيقة

بعد 4 سنوات تحول الحلم إلى حقيقة، وجرى إعادة تخطيط منطقة مثلث ماسبيرو والعمل على تطويرها، ضمن خطة الدولة، وإتاحة عدد من البدائل أمام سكانها لاختيار ما يناسبهم، ومنهم فئة اختارت العودة للمنطقة، بعد الانتهاء من تطويرها، وإقامة الأبراج السكنية وادخال المرافق والخدمات، وتشطيب الوحدات السكنية، لاستقبال سكان مثلث ماسبيرو.

وأعلنت وزارة الإسكان، بالتعاون مع محافظة القاهرة، جدول مواعيد البدء في اجراءات تسليم الوحدات السكنية البديلة بمنطقة الإسكان البديل بمشروع مثلث ماسبيرو، للسكان المسجلين رغبة العودة للمنطقة بعد تطويرها، وتم تخصيص وحدات لهم داخل مثلث ماسبيرو، إذ من المقرر بدء أعمال تسليم الوحدات للمواطنين بداية من يوم الأحد المقبل، وعلى المخصص لهم الوحدات الالتزام بالمواعيد المقررة، للبدء في تسليم الوحدات.

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية، فتح التعاقد أمام سكان مثلث ماسبيرو، ممن لهم حق العودة للمنطقة من خلال فرعي بنك التعمير والإسكان «فرع الشيخ زايد»، للتعاقد على وحدات أبراج ريدكون «A»، وفرع «جريدة الأهرام»، للتعاقد على وحدات برج المقاولون العرب «B»، حيث يتوجه المواطنين إلى فرع البنك حسب البرج السكني المخصص له الوحدة الخاصة لإنهاء إجراءات التعاقد، وفق ما جرى إعلانه سابقا من إجراءات، على أن يقوم البنك بالتعاقد مع كل المواطنين من أهالى ماسبيرو في الفرعين المعلن عنهما فور توجه المواطنين بالمستندات المطلوبة، على أن يتم فتح باب التعاقد دون تحصيل أى غرامات حتى 31 أغسطس المقبل، ويلتزم المواطن بدفع أول قسط عند التعاقد.