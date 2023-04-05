الأحد.. بدء التعاقد على وحدات الإسكان البديل بماسبيرو

ناشد حي بولاق أبو العلا بمحافظة القاهرة، المواطنين المخصص لهم وحدات سكنية بديلة بمثلث ماسبيرو، بضرورة التوجه لبنك الإسكان والتعمير بداية من يوم الأحد المقبل وذلك طبقا للجداول المرفقة بتاريخ التوجه للبنك لكل وحدة سكنية مخصصة لهم لبدء إجراءات التعاقد، علما بأنه سوف يتم التوقيع على شيكات بأقساط الوحدات ويتطلب ذلك وجود شيكات بنكية أو فتح حساب جارٍ لاستخراج الشيكات المطلوبة.

الالتزام بالمواعيد المحددة

وأشار حى بولاق أبو العلا فى بيانه، على المواطنين الالتزام بالمواعيد المحددة حتى يتسنى للسكان التعاقد ممن لهم حق تخصيص الوحدات بمنطقة مثلث ماسبيرو بعد تطويرها.

خطة القضاء على عشوائيات القاهرة وتوفير «حياة كريمة»

جدير بالذكر أن الدولة أدرجت منطقة مثلث ماسبيرو ضمن مناطق إعادة التخطيط فى إطار خطة القضاء على العشوائيات بالقاهرة وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتم وضع عدة بدائل أمام سكان ماسبيرو وقتها منها الحصول على تعويض أو الحصول على وحدة فى الاسمرات أو العودة للمنطقة بعد تطويرها .

أكبر مشروعات تطوير العشوائيات التي نفذتها الدولة

ويعتبر مشروع «الإسكان البديل» بمنطقة مثلث ماسبيرو، واحدا من أكبر مشروعات تطوير العشوائيات التي نفذتها الدولة خلال الفترة الماضية، إذ يتكون من برجين، وكل برج من 5 بنايات متصلة، بارتفاع 18 طابقًا، وكل طابق يضم 26 وحدة سكنية، بإجمالي 936 وحدة، وهي وحدات سكنية كاملة التشطيب والمرافق والخدمات، مخصصة لسكان المنطقة الراغبين في العودة مرة أخرى عقب انتهاء التطوير.