الأمن الروسي يعتقل موظفا سابقاً في السفارة الأمريكية بتهمة التجسس

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الاثنين، عن إلقاء القبض على موظف سابق في السفارة الأمريكية لدى روسيا، يُدعى روبرت شونوف، بينما كان يتواجد في مدينة «فلاديفوستوك»، لاتهامه بالتجسس والتعاون السري مع دولة أجنبية.

اتهام بالتعاون مع دولة أجنبية

وأكد محققو جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، وفقًا لما أوردت قناة «روسيا اليوم»، في تقرير لها مساء اليوم الاثنين، أن «روبرت شونوف متهم بالتعاون على أساس سري مع دولة أجنبية أو منظمة دولية أو أجنبية»، بموجب القانون الجنائي الروسي.

استجواب الموظف الأمريكي

وأضاف جهاز الأمن الروسي أنه «في سياق إجراءات البحث العملياتية، قامت وكالات إنفاذ القانون، بدعم من جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، باحتجاز روبرت شونوف، في فلاديفوستوك، وبعد الاستجواب، اتهم بارتكاب جريمة بموجب المادة 275.1 من القانون الجنائي الروسي»، في إشارة إلى تهمة «تعاون على أساس سري مع دولة أجنبية أو منظمة دولية أو أجنبية».