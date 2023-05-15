شمال سيناء تشارك في المرحلة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات الذكية

قال اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تعد إحدى المبادرات الوطنية المهمة التي تأتي في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز العمل المناخي ودعم المشروعات الخضراء في مصر.

وأضاف المحافظ خلال الاجتماع الذي عقد برئاسته وبحضور العميد أسامة الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء، وحسن خليل مسؤول الاتصال والأمانة الفنية للمبادرة، ورؤساء مجالس المدن ومديري المديريات والجمعيات الأهلية، أنه تم فتح باب التقدم للمشاركة في الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في الأول من أبريل الماضي وتستمر حتى نهاية شهر مايو الجاري.

مبادرة لتحقيق التنمية المستدامة

أشار المحافظ إلى أن المبادرة تأتي في إطار الجهود الحالية والرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، يتم تنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة لها.

إطلاق النسخة الثانية من المبادرة الوطنية

تابع المحافظ أنه مؤخرًا تم إطلاق النسخة الثانية من المبادرة التي تعكس رؤية مصر لترسيخ الواقع الجديد الذي ترتبط فيه التنمية بالتحول الرقمي والاستغلال الأمثل لتكنولوجيا المعلومات ومستجدات الثورة الصناعية الرابعة، إلى جانب مراعاة الاعتبارات البيئية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وأشار المحافظ إلى أن المبادرة تستهدف 6 فئات وهي فئة المشروعات كبيرة الحجم -فئة المشروعات المتوسطة- فئة المشروعات المحلية الصغيرة (حياة كريمة)- فئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة- فئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ والاستدامة - فئة المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، على أن تكون المنافسة بين المشروعات المتقدمة في كل فئة على حدة لضمان تكافؤ الفرص لجميع المشاركين.

تأخر المناخ والتكيف مع تغير المناخ

أوضح العميد أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، أنه يجب أن تتوافر في المشروعات المقدمة التخفيف من آثار تأخر المناخ والتكيف مع تغير المناخ والحفاظ علي المواد الطبيعية وحفظ النوع البيولوجي والحد من التلوث.

وأضف «الغندور» أنه يتم تلقي طلبات المشروعات المشاركة في الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمختلف محافظات الجمهورية ومن بينها شمال سيناء على الموقع المحدد.

بدوره استعرض حسن خليل مسؤول الاتصال والأمانة الفنية للمبادرة، أهداف المبادرة التي من بينها تقديم مبادرة غير مسبوقة عالميا ترتكز علي التنفيذ والتطبيق علي ارض الواقع وجدية التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ ووضع خريطة علي مستوي المحافظة للمشروعات الخضراء والذكية وربطها بجهات التموين وجذب الاستثمارات اللازمة لها من الداخل والخارج.

التغير المناخي وتحديات البيئة

كما تهدف المبادرة إلى التعامل مع التغير المناخي وتحديات البيئة من خلال مشروعات محققة على أرض الواقع، تعظيم استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي، تمكين جميع محافظات مصر والوصول إلى مختلف الفئات مجتمعياً وجغرافياً، نشر الوعي المجتمعي حول تحديات التغير المناخي وقدرات التكنولوجيا الحديثة، تمكين المرأة في مجال مواجهة تحديات التغير المناخي والبيئة، وإدماج كافة أطياف المجتمع في إيجاد حلول لتحديات التغير المناخي والبيئي.