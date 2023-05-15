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مجلس مدينة العريش: رصف الطريق المحوري و زراعة أكثر من 1000 شجرة بحي الكوثر

كتب:

حسين ابراهيم
06:01 م | الإثنين 15 مايو 2023
تشييد الطرق الداخلية بالعريش والشيخ زويد

تشييد الطرق الداخلية بالعريش والشيخ زويد

أنهى مجلس مدينة العريش العمل من رصف الطريق المحوري الهام بشارع أسيوط والقادم من منطقة المساعيد والزهور غرب المدينة

وقال أسامة العفش رئيس مجلس مدينة العريش في بيان له أنه جرى الانتهاء من تشييد طريق التعلاوي، ميدان الفواخرية، وذلك بعد تركيب جميع الخدمات وإعادة الشئ لأصله، بعد تشييد طريق الزهور القادم من منطقة أبني بيتك

أستكمال تشجير الشوارع ورصف المداخل بالشيخ زويد

قال سعيد عرادة، رئيس مجلس ومدينة الشيخ زويد، أن قسم الإشغالات والإدارة الهندسية بالمجلس عملوا على زراعة ما يقرب من 1000 شجرة بحي الكوثر والطريق الدولي العام بوسط المدينة، ميدان الشيخ زويد الرئيسي، وذلك بعد الانتهاء من عملية رصف الشوارع الرئيسية بمدينة الشيخ زويد.

رصف وتشييد الطريق المحوري

وأضاف «عرادة»، في بيان له أنه جاري رصف وتشييد الطريق المحوري من بوابة الشيخ زويد حتى طريق رفح الجديدة المار من قرية العكور.

وكان المحافظ قد أصدر تعليمات باستكمال زراعة الأشجار ونشر المساحات الخضراء بمدينتي نخل والحسنة بوسط سيناء، والشيخ زويد والعريش، والعمل على أستكمال رصف الطرق الحمورية الهامة بوسط وجنوب المدن.

 

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