ضبط شخص بحوزته 2.5 كيلو هيروين وحشيش بكفر الشيخ

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة كفر الشيخ، من تحقيق ضربة أمنية ناجحة بالقبض علي عنصر إجرامي شديد الخطورة مطلوب ضبطه في عدة جرائم جنائية، أثناء قيامه للترويج للمواد المخدرة بقرية شباس الشهداء التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ.

تفاصيل الواقعة

البداية كانت عندما تلقي اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بقيام ضباط وحدة البحث الجنائي بمركز شرطة دسوق، برصد أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أثناء قيامه بتوزيع المواد المخدرة بدائرة المركز، ليُجري تقنين الإجراءات، واستهدافه بحملة أمنية، ووضع خطة أمنية لضبطه متلبسًا بالمواد المخدرة التي يقوم بالاتجار بها.

وباستهداف المتهم أمكن ضبطه، حيث تبين أنه سبق اتهامه في عدة قضايا، ومطلوب ضبطه في العديد من القضايا، وبتفتيشه عُثر بحوزته علي كيلو ونصف من جوهر مخدر الحشيش، وكذلك كيلو من جوهر مخدر الهيروين، وكذلك سلاح ناري يستخدمه المتهم «بندقية خرطوش»، ليُجري ضبطه، واقتياده إلي مركز شرطة دسوق.

حرر محضر بالواقعة جنايات مركز شرطة دسوق، وجري العرض علي جهات التحقيق التي أمرت بحبس المتهم علي ذمة القضية.

عقوبة الاتجار وترويج المخدرات

وحول العقوبة القانونية للاتجار في المخدرات، أوضح المحامي عبد الرحمن الدرولي، في تصريحات «الوطن»، أنّ المادة 33 من قانون العقوبات المصري تنص على معاقبة كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المشدد 3 سنوات حتى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، ودفع غرامة مالية تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، وهذا في حالة تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وأضاف «الدرولي»، أن قانون العقوبات في المادة رقم 34، ينص أيضاً على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.