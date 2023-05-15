ضبط متهم بحوزته مخدرات قيمتها 1.8 مليون جنيه في الإسكندرية

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاطا لأحد العناصر الإجرامية - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العامرية في الإسكندرية، تخصص نشاطه في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه بكميات كبيرة، فجرى ضبطه.

ووفق بيان وزارة الداخلية، فإن المتهم اتخذ من دائرة قسم شرطة ثان العامرية بمديرية أمن الإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم استهدافه وأمكن ضبطه حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، وبحوزته (220 طربة لمخدر الحشيش وزنت 22 كيلوجراما - كمية لمخدر الآيس الشابو- مبلغ مالي- هاتف محمول).

وذكر البيان، أنه بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه والسيارة لسهولة التنقل.

مخدرات بحوالي 1.8 مليون جنيه

ووفق بيان وزارة الداخلية، تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 1.8 مليون جنيه تقريباً، تم اتخاذ الإجراءات القانونية .